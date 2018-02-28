Скончался режиссер и сценарист Альберт Мкртчян

Ушел из жизни режиссер и сценарист Альберт Мкртчян. Об этом «Арменпресс» сообщили из Артистического театра Мгера Мкртчяна. Альберт Мкртчян скончался утром 28 февраля после долгой болезни. Накануне ему исполнился 81 год.

Альберт Мушегович Мкртчян родился 27 февраля 1937 г. в Ленинакане. Он был младшим братом известного и всеми любимого народного артиста СССР Мгера Мкртчяна.

В 1960 г. А. Мкртчян окончил актерское отделение Ереванского художественно-театрального института, а в 1971 г. – режиссерский факультет ВГИК в Москве, мастерскую Ефима Дзигана. В 1960-1966 гг. работал режиссером армянской телестудии, с 1971 г. – режиссер «Арменфильма». В 1995-1999 гг. директор и художественный руководитель драматического театра Гюмри, с 2000 г. – Артистического театра им. М. Мкртчяна в Ереване. В 1980-2001 гг. преподаватель Армянского госпединститута (с 1995 г - профессор), с 2001 г. – преподаватель Государственного института театра и кино.