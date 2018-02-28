СМИ: эксперт по США стала заместителем главы МИД КНДР

Глава департамента Северной Америки МИД КНДР Цой Сон Хи назначена на пост заместителя министра иностранных дел. Как сообщает в среду информационный портал NK News, который специализируется на новостях и аналитике, связанных с КНДР, это считается признаком готовности Пхеньяна к прямым переговорам с США. Он ссылается на данные, полученные от дипломатических источников в Пхеньяне.

Цой Сон Хи считается опытным дипломатом, знатоком США и английского языка. Она, в частности, принимала участие в шестисторонних переговорах о ядерной программе КНДР с участием Китая, России, Соединенных Штатов, Японии и двух корейских государств. Они не проводятся с осени 2007 года, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Цой Сон Хи в 2017 году имела неофициальные контакты с бывшими американскими правительственными деятелями в Норвегии, встречалась с ними на конференции по проблемам нераспространения ядерного оружия в Москве. Несколько дней назад представитель администрации Южной Кореи сообщил, что прибывшая на закрытие Зимней Олимпиады в Пхёнчхане делегация КНДР уведомила Сеул о готовности к диалогу с Вашингтоном.

США для его начала требуют от Пхеньяна реальных шагов в деле ликвидации его ракетно-ядерной программы.





