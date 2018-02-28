Китай направил Сирии 5,4 тыс. тонн риса в качестве гуманитарной помощи
Китайские власти предоставили Сирии 5,4 тыс. тонн риса в качестве продовольственной гуманитарной помощи по специальной программе в соответствии с инициативой "Один пояс - один путь". Как передает Арменпресс, об этом сообщило в среду Центральное телевидение Китая.
"Мы надеемся, что эти меры позволят уменьшить страдания сирийского народа", - заявил посол КНР в Дамаске Ци Цяньцзинь, отметив, что Пекин стремится играть активную роль в восстановлении Сирии.
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