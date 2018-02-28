Саудовский принц заявил, что Эр-Рияду нужны реформы для борьбы с врагами

Реформы в Саудовской Аравии нужны для развития страны и борьбы с такими государствами, как Иран. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

"Реформы и изменения в Саудовской Аравии необходимы для поддержания развития и борьбы с врагами, например Ираном", - приводит в среду телеканал Sky News Arabia выдержки из его интервью газете The Washington Post. Кроме того, по словам наследного принца, "реформы являются частью шоковой терапии, необходимой для модернизации королевства в политическом и культурном плане". "Шоковая терапия важна для сдерживания экстремизма, она также позволила предоставить больше прав женщинам", - подчеркнул он.

В среду наследного принца ожидают в Каире, где у него запланированы переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.





