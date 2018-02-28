Президент Афганистана заявил о готовности к мирному диалогу с талибами

Афганистан выступает за мирный диалог с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), а также готов признать его политической группой. С таким заявлением, как сообщил телеканал Tolo News, выступил в среду в Кабуле президент Афганистана Ашраф Гани на открытии второй международной конференции "Кабульский процесс".

"Мы должны начать мирный процесс и прийти к прекращению огня с талибами, - сказал он. - Мы предлагаем мирные переговоры без каких-либо условий". Глава государства также заявил о готовности афганских властей признать "Талибан" политической группой и открыть официальное представительство движения в Кабуле, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Кроме того, Гани отметил, что правительство Афганистана будет выдавать паспорта и визы членам движения и их семьям, а также "начнет работу над списком освобождения заключенных талибов".





