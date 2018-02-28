Пресса нужна диаспоре: газета «Зартонк» будет печататься, пока у нее будет хоть один читатель

В Ливане вот уже 80 лет издается национально-политическая, общественная и литературная газета «Зартонк», освещающая события, происходящие в Ливане, в Армении и во всем мире. Она способствует укреплению связей с родиной, держит в центре внимания национальную жизнь. О достижениях, планах и будущем газеты корреспонденту «Арменпресс» рассказал ее главный редактор Севак Акопян.

«80 лет издавать в диаспоре газету – уже достижение. Газета основана в 1937 г., перед Второй мировой войной. Мы пережили эту войну, гражданскую войну в Ливане и дошли до наших дней. Наша миссия – печатать хорошие материалы. Пресса для нас – не бизнес. Мы постоянно ощущаем поддержку со стороны общества, диаспоры. Многие заинтересованы в ее издании, в ее работе по сохранению армянской культуры, языка, армянства. Почти все армяне, когда-то добравшиеся до Ливана, были туркоязычными. Их дети, следующее поколение, стали говорить на армянском и в этом есть и наша заслуга.

Сейчас время изменилось, появились электронные издания, мы тоже выпускаем новости в электронном формате, но печатная газета будет выходить, пока у нее будет хотя бы один читатель.

Наступают смутные времена, весь регион в опасности, в опасности Ливан и мы думаем, что надо спасти историю «Зартонка». Мы вместе с Национальной библиотекой оцифровываем архив - все номера за эти 80 лет.

-«Что интересует современного читателя?

-Мы печатаем материалы на национальные, партийные, литературные темы, были периоды, когда издавали приложение по литературе и искусству. Главная тематика, конечно же, национальная. Наш читатель живет в Ливане и мы стараемся удовлетворить его запросы. Современные технологии помогли нам распространять газету во всем мире. Читателей стало не меньше; наши газеты сегодня не только ливанские. Еще с 1967 г. мы сотрудничаем с «Арменпресс», теперь заключили договор с директором агентства А. Ананяном о расширении сотрудничества.

-Каким Вы видите будущее армянской прессы в диаспоре?

- Пресса нужна диаспоре. Нужно омолодить возраст ее читателей. Электронная пресса способствует этому и стимулирует нашу работу. Мы еще много 80-летних юбилеев отметим.

Анжела Амбарцумян