Фестиваль армянского композиторского творчества способствует популяризации произведенией современных армянских композиторов

В рамках 9-ого фестиваля армянского композиторского творчества лучшие коллективы и исполнители Армении исполнят произведения современных армянских композиторов. Фестиваль проводится ежегодно и посвящается одному из выдающихся представителей армянской композиторской школы. Нынешний посвящен 110-летию композитора, педагога, народного артиста СССР Григора Егиазаряна. К юбилею будут оцифрованы некоторые из его лучших произведений. Девятый фестиваль пройдет 5-9 марта в Ереване.

Каак рассказал «Арменпресс» инициатор фестиваля, художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Армении Сергей Смбатян, цель фестиваля – пропаганда и популяризация творчества современных армянских композиторов. Многие из них пишут произведения специально для этого фестиваля. Фестивалю помогает президент С. Саргсян, что говорит о высокой оценке искусства, в частности, классической музыки и труда самих композиторов государством. «Современная музык всегда востребована, - сказал он, - и мы с каждым разом видим рост интереса, растет активность молодежи. Наша композиторская школа переживает подъем. Есть композиторы, творчество которых стало известно и за рубежом после исполнения их произведений нашим оркестром. Так, 28 марта в Гамбурге в знаменитом зале «Эль-филармония» Симфонический оркестр Армении и Нарек Ахназарян исполнят концерт для виолончели современного композитора Эдуарда Айрапетяна. Это будет всемирная премьера».

На фестивале прозвучат произведения 18 современных армянских композиторов. В этом году фестиваль пройдет в камерном формате.

За прошедшие годы в рамках фестиваля проделана большая работа: оцифрованы более 50 симфонических и камерных произведений, записаны 200, впервые исполнены более 150 произведений.

Анжела Амбарцумян