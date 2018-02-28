Fox: Иран создал новую военную базу недалеко от Дамаска

Иран создал новую постоянную военную базу в Сирии, на которой якобы находятся ангары, предназначенные для хранения ракет. Такое утверждение приводится в материале,опубликованном во вторник на сайте американского телеканала Fox News, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По версии его источников из числа сотрудников разведывательных служб западных стран, объект находится примерно в 12 км к северо-западу от Дамаска. На сайте размещены спутниковые снимки, которые якобы это подтверждают. По утверждению телеканала, контролируют базу специальные силы "Аль-Кудс" Корпуса "стражей исламской революции" (КСИР, элитные части ВС Ирана).

Телеканал отмечает, что на полученных его журналистами спутниковых снимках видны два ангара площадью около 500 кв. метров каждый. Они якобы используются для хранения ракет средней и малой дальности. По утверждению телеканала, с помощью данных ракет можно нанести удар по любой точке на территории Израиля.

В материале говорится, что в прошлом году с помощью спутников была обнаружена другая иранская база к югу от Дамаска. Она якобы была уничтожена ракетным ударом израильских сил.

Ранее Израиль неоднократно обвинял Тегеран в строительстве объектов по производству высокоточных управляемых ракет в Сирии и Ливане.





