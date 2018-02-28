Лапшин носит майку с изображением армянского воина, служащего в Арцахе

Гражданин России и Израиля блогер Александр Лапшин разместил в соцсетях свою фотографию в майке, на которой изображен армянский воин, служащий в Арцахе

Как сообщает «Арменпресс», блогер обратился с предложением угадать, воин какой страны изображен на майке.

«Какова моя новая майка, друзья? Она очень специфична. Как думаете, солдат какой армии изображен на ней?, - пишет А. Лапшин.

Большинство пользователей назвали правильный ответ: на майке армянский солдат. Фотография широко распространилась в соцсетях в дни апрельской войны.