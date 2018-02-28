Reuters: зятя и советника Трампа лишили допуска к президентской разведсводке

Зять и старший советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер был лишен допуска к ежедневной разведывательной сводке, которая составляется для американского лидера спецслужбами и содержит наиболее ценные секретные сведения. Как передает Арменпресс, об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на два осведомленных официальных американских источника.

По их данным, Кушнер был лишен допуска к ежедневной президентской разведсводке в последние несколько недель. Ранее он имел возможность получать эту сводку в соответствии с временным допуском к гостайне, которого затем он был лишен.