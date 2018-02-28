Местные армяне помогли попавшему в автоаварию гражданину Грузии

Молодому гражданину Грузии, попвшему в автомобильную аварию в Армении, помогли местные жители, не дожидаясь приезда спасателей. ДТП произошло в Сюникской области, на автодороге Капан-Каджаран, где его автомобиль «мерседес», не справившись с управлением, выехал за проезжую часть и упал в 200-метровое ущелье. Об этом «Арменпресс» стало известно из сообщения «Спутник-Грузия», поместившей информацию из Службы ЧС Грузии.

Местные жители, не дожидаясь приезда спасателей, вынесли водителя из автомашины и переправили в больницу.

Пострадавший Зураб Этипашвили 1989 г. рождения. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести.