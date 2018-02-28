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Заброшенные склады минобороны Австралии загорелись близ Мельбурна


Заброшенные склады министерства обороны Австралии загорелись в городе Марибирнонг (западный пригород Мельбурна). Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщил местный телеканал 7 news.

По его информации, участие в тушении принимает пожарный самолет.

Как заявила пожарная служба Мельбурна, пожар затронул три здания, однако не представляет серьезной опасности. Причины возгорания устанавливаются.




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