Заброшенные склады минобороны Австралии загорелись близ Мельбурна

Заброшенные склады министерства обороны Австралии загорелись в городе Марибирнонг (западный пригород Мельбурна). Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщил местный телеканал 7 news.

По его информации, участие в тушении принимает пожарный самолет.

Как заявила пожарная служба Мельбурна, пожар затронул три здания, однако не представляет серьезной опасности. Причины возгорания устанавливаются.