Заброшенные склады минобороны Австралии загорелись близ Мельбурна
Заброшенные склады министерства обороны Австралии загорелись в городе Марибирнонг (западный пригород Мельбурна). Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщил местный телеканал 7 news.
По его информации, участие в тушении принимает пожарный самолет.
Как заявила пожарная служба Мельбурна, пожар затронул три здания, однако не представляет серьезной опасности. Причины возгорания устанавливаются.
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