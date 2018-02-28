СМИ: сирийские войска приближаются к форпосту бандформирований под Дамаском

Бойцы сирийской армии и отряды ополченцев выбили во вторник террористов группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) из района Хош-эд-Давахира под Дамаском. Как сообщил телеканал Al Mayadeen, в ходе проведенной операции войска вышли к кольцевой развязке у населенного пункта Шейфуния в 4 км от города-спутника Дума, где находится основной форпост бандформирований в Восточной Гуте.

Сирийские ВВС нанесли удары по оборонительным рубежам противника под Харастой (8 км от Дамаска). По информации телеканала, там ожесточенные бои с террористами идут за стратегические высоты Телль-Фирзат, с которых ведется обстрел сирийской столицы, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Во вторник бандформирования вновь нарушили режим прекращения огня и выпустили минометные снаряды по району Зувейлаа в старинной части Дамаска. По данным представителя полицейского управления, погиб один сириец и еще пять получили ранения. Ранее сообщения о шести пострадавших поступили из Джерманы - густонаселенного пригорода на востоке Дамаска. Власти возложили ответственность за обстрелы на террористов "Джебхат ан-Нусры".