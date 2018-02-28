Европейские индексы снизились - 27-02-18

МОСКВА, 28 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 27 февраля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.29% и составил 12490.73 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.01% и составил 5343.93 пункта, британский FTSE снизился на 0.10% и составил 7282.45 пункта, российский MICEX снизился на 0.48% и составил 2341.89 пункта, а RTSI снизился на 0.78% и составил 1313.52 пункта.