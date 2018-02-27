В Вашингтоне, Бейруте и Берлине состоялись мероприятия, посвященные 30-летию Карабахского движения

25 февраля в зале армянской церкви Сурб Хач в Вашингтоне состоялось посвященное 30-летию карабахской освободительной борьбы мероприятие, на котором выступил Постоянный представитель Республики Арцах в США Роберт Аветисян.

В своем выступлении Роберт Аветисян представил историю освободительного движения и подчеркнул важную роль армянской диаспоры как в борьбе за независимость Арцаха, так и в дальнейшем развитии республики.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД НКР, постоянный представитель ответил также на вопросы присутствующих, которые касались позиции международного сообщества в отношении развязанной Азербайджаном военной агрессии против Арцаха в апреле 2016 года, экономических и политических процессов в Республике Арцах и нынешнего этапа урегулирования азербайджано-карабахского конфликта.

24 февраля Постоянный представитель Республики Арцах в Федеративной Республике Германия Арутюн Григорян выступил на состоявшемся в Берлине мероприятии, посвященном 30-летию карабахского освободительного движения, в котором приняли участие представители армянской общины Германии.

В своем выступлении Арутюн Григорян представил историю азербайджано-карабахского конфликта и правовые аспекты карабахского движения. Затем Постоянный представитель ответил на вопросы участников мероприятия относительно позиции Республики Арцах по урегулированию конфликта, социально-экономической ситуации и политических процессов в Арцахе.

24 февраля Постоянный представитель Республики Арцах на Ближнем Востоке Каро Кебабджян принял участие в церемонии открытия выставки фотографий Зограба Маргаряна, отражающих арцахскую хронику. Мероприятие, посвященное 30-летию Карабахского движения состоялось в посольстве Республики Армения в Ливанской Республике.

В своем выступлении Каро Кебабджян отметил важность укрепления триединства Арцах-Армения-Диаспора путем объединения потенциала рассеянного по всему миру армянства во имя сохранения армянской идентичности, укрепления и процветания двух армянских государств.

Затем Постоянный представитель Арцаха передал Зограбу Маргаряну благодарственное письмо министра ИД Республики Арцах и памятную медаль, посвященную юбилею карабахского движения, подчеркнув важный вклад известного фотографа в повышение узнаваемости Арцаха за рубежом.

В мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Армения в Ливане Самвел Мкртчян и Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Армения в Великобритании Армен Саргсян, представители армянской общины и духовенства Ливана.

Выставка была организована совместными усилиями постоянного представительства Республики Арцах на Ближнем Востоке и посольства Республики Армения в Ливане.