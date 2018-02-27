В Брюсселе состоялась поминальная служба в память жертв сумгаитских погромов

В армянской церкви Святой Марии Магдалины в Брюсселе 25 февраля состоялась поминальная служба в память жертв сумгаитских погромов 27-29 февраля 1988 года. На литургии присутствовали находящаяся с рабочим визитом в Бельгии заместитель министра иностранных дел Республики Арцах Армине Алексанян, глава департамента офиса защитника прав человека Республики Арцах Артак Бегларян, дипломаты посольства Республики Армения в Королевстве Бельгия и Постоянного представительства Республики Армении в НАТО, представители армянской общины Бельгии.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД НКР, затем армянская община Бельгии у памятника-хачкара в память жертв Геноцида армян 1915 года организовала митинг, посвященный памяти жертв сумгаитских погромов и церемонию возложения венков.