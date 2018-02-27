Посольство Армении в Грузии ответило на заявление посольства Азербайджана о событиях Ходжалу

На грузинском информационном сайте Apsny.ge 26 февраля было опубликовано заявление посольства Азербайджана в Грузии, которое касалось событий в Ходжалу. Посольство Армении в Грузии откликнулoсь на данное заявление и выступило с заявлением на том же новостном сайте. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе посольства Армении в Грузии, в заявлении «Армения обвиняет Азербайджан во лжи, связанной с событиями Ходжалу» говорится:

«Представление только своей собственной интерпретации истории является оригинальным стилем руководства Азербайджана, которое напоминает геббельсовскую идеологию, согласно которой “если вы произнесете достаточно большую ложь и будете её повторять, то люди в итоге в нее поверят”. Начиная с последних лет существования СССР, самоопределившийся народ Нагорного-Карабаха (Арцах) борется за признание своего статуса гарантированного международным правом.

Законные требования народа Арцаха по реализации своего права на самоопределение, были встречены антиармянскими погромами в азербайджанском городе Сумгаит, расположенном в 26 км от Баку. Эти события, осуществленные под девизом “Смерть армянам”, являлись воплощением политики ксенофобии, этнических чисток и депортации армян, проводимой руководством Азербайджана. Именно эти зверства стали причиной того, что лауреат Нобелевской Премии Андрей Сахаров писал: “если кто-то и мог сомневаться в этом до Сумгаита, то после этой трагедии не оставалась никакого морального права настаивать на сохранении НКАО в составе Азербайджана”.

Если ответом официального Баку на стремление народа Нагорного Карабаха к претворению в жизнь своего права на самоопределение стали погромы и этнические чистки армянского населения, то реакцией на реализацию этого права в 1991г., основанную на действующем в тот период советском законодательстве и нормах международного права, стала развязанная Азербайджаном широкомасштабная война против получившего независимость Арцаха, сопровождавшаяся грубыми нарушениями международного гуманитарного права.

Ровно 25 лет назад вооруженные силы Азербайджана начали многомесячный артиллерийский обстрел Степанакерта - столицы Нагорного Карабаха, превратившегося в то время в убежище для беженцев, спасавшихся от погромов в Сумгаите, Баку и других городах Азербайджана. 13-го февраля 1992г., в нарушение международных конвенций, Азербайджан начал использовать реактивные системы залпового огня “БМ-21 Град” для обстрела жилых районов Степанакерта. Ходжалу был одной из семи огневых точек, используемых для обстрела Степанакерта. Еще в советское время Ходжалу имел важное стратегическое значение, так как он расположен на перекрестке дорог, соединяющем Степанакерт с другими регионами Нагорного Карабаха. Кроме того, в 1970-е годы рядом с Ходжалу был построен единственный аэропорт в Нагорном-Карабахе который во время блокады Арцаха был единственным выходом во внешний мир. Таким образом, к 1992 году стало очевидно, что нейтрализация ходжалинской огневой точки является императивом для физического сохранения населения как Степанакерта, так и Нагорного Карабаха в целом. Операция по нейтрализации ходжалинской огневой точки началась 25 февраля 1992 г..

В течение нескольких месяцев до старта операции силы самообороны Нагорного Карабаха посредством всех возможных средств информировали азербайджанскую сторону об этой операции, ее целях и гуманитарном коридоре, оставленном для эвакуации мирного населения из Ходжалу.

Азербайджан продолжает искажать факты, сопутствующие кровавым событиям близ города Агдам, которые они называют “ходжалинской трагедией”. Одни только факты касательно этих событий вызывают много вопросов и власти Азербайджана, даже сегодня - спустя 25 лет, все еще предпочитают держать ответы за семью замками. Так почему Азербайджану не удалось организовать эвакуацию жителей Ходжалу? Выдержка из интервью Рамиза Фаталиева, глава Комиссии по расследованию Ходжалинской трагедии. “До ходжалинских событий оставалось четыре дня. 22-го февраля в присутствии президента, премьер-министра, главы КГБ и других состоялось заседание Комитета Национальной Безопасности, во время которой было принято решение не эвакуировать жителей Ходжалу (источник: https://www.azadliq.org/content/article/1818751.html)

Как было отмечено, силы самообороны Нагорного Карабаха оставили гуманитарный коридор для ходжалинцев, большинство из которых безопасно добралось до Агдама. Бывший мэр Ходжалу даже добрался до Баку, и ныне является депутатом Милли Меджлиса. К сожалению, группа жителей Ходжалу, успешно пересекшая подконтрольные армянской стороне территории, не дошла до Агдама на подконтрольных азербайджанской стороне территориях.

Выдержка со слов азербайджанского журналиста Чингиза Мустафаева, свидетеля событий: “29-го (февраля), когда я из деревни Умудлу на военном вертолете летел в Агдам с другой стороны, я увидел, что в 10 километрах от Ходжалу и приблизительно в 700 метрах от военного поста, на земле были разбросаны трупы наших. И что ужаснуло меня больше всего, когда я снимал эти трупы, было то, что там находилось человек 10 наших, беззаботно разгуливающих в военных формах. Мне говорили: “Там нет трупов, туда попасть невозможно, там армяне, там стрельба”. Но когда мы наконец приземлились там на наших вертолетах, почему-то три вертолета тотчас же быстро улетели в Агдам и те 10 человек тоже. Я до сих пор не могу понять почему в 700 метрах от нашего поста, где спокойно гуляли наши солдаты, никто не подбирал эти трупы.” ( источник: https://www.youtube.com/watch?v=0uLSIInPRXs) Г-н Мустафаев также говорит о главном преступлении, совершенном во время событий в Агдаме - расчленении тел, найденных пару дней спустя после событий. “Кто все это сделал? Еще вчера я снимал там, там не было ничего такого”. Стоит повторить, что территория, где были найдены трупы, находилась под контролем Азербайджана.

Не удивительно, что в Азербайджане нулевая толерантность в отношении сомнений, подозрений или журналистских расследований касательно официальной версии этих событий. Те люди, которые осмеливались откровенно говорить об этих событиях были либо убиты, как Чингиз Мустафаев, либо заключены в тюрьму, как журналист Эйнулла Фатуллаев, или были отправлены в ссылку как первый президент Азербайджана. Аяз Муталибов, президент Азербайджана (1990-1992): Досадные случаи, которые имеют место у нас здесь: столкновения, гибель людей, знаете, вызывают чувства горечи и сожаления и подозрения на тот счет, что явно кого-то не устраивает процесс. Понимаете ли, из каких то там целей, я не знаю, но, во всяком случае, чувствую, что есть силы, которые этого не хотят, лишь бы было хуже, лишь бы продолжалось так, потому что, знаете, мутной водицей всегда удобно пользоваться, тут всякие есть охотники на эту водицу. Есть такие, которым все равно в кого стрелять.

«Как говорят те ходжалинцы, которые спаслись, это все было организовано для того, чтобы был повод для моей отставки. Какая-то сила действовала для дискредитации президента...

Мы просто устали, устали от этого противостояния. Обычные люди умирают каждый день, в то время как кто-то строит свои амбиции на это, продвигая свои политические цели”.

Давайте не забывать, что более 700 жителей Ходжалу не покинули село и были доставлены в Степанакерт, где они были обеспечены питанием и медицинской помощью. Через два дня они были переданы азербайджанской стороне без каких-либо предварительных условий.

Руководство Азербайджана до сих пор не ответило на эти вопросы, поставленные самими азербайджанцами. В тоже время оно почти полностью овладело искусством искажения вышеупомянутых фактов для того, чтобы обвинить других за свои собственные преступления и избежать ответственности, одновременно пытаясь создать вымышленный противовес массовым убийствам, совершенным ими против армян в Сумгаите, Кировабаде и Мараге».