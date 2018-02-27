«Азербайджанцы - агрессоры», «Мы хотим мира»: армяне Нидерландов организовали акцию

По инициативе армянских организаций Нидерландов 27 февраля прошла акция протеста в связи с 30-летием Сумгаитских погромов и освободительной войной Арцаха.

Как сообщает Арменпресс, протестующие направились в посольство Азербайджана с лозунгами «Азербайджанцы - агрессоры», «Мы хотим мира», «Оборона народа Арцаха» на английском и голландском языках. В акции приняли участие представители Федерации армянских организаций Нидерландов, Армянского национального комитета, молодежного союза АРФД «Гарегин Нжде».

Председатель Федерации армянских организаций Нидерландов Мато Ахвердян выступил с речью перед посольством Азербайджана на армянском языке, а затем на азербайджанском.

«Было отмечено, как конфликт прошел через эскалацию и нашем желании разрешить проблему мирным путем. Мы также обратились к голландским государственным структурам - парламенту и министерству иностранных дел, с просьбой вмешаться в реализацию мониторинга прекращения огня вдоль линии соприкосновения в Арцахе», - сказал Мато Ахвердян.

Он также отметил, что призвал все страны к полному признанию независимости Арцаха.

Мато Ахвердян сообщил, что они планирует организовать юбилейные мероприятия и собраться 24 апреля.