Организаторы и исполнители Сумгаитских погромов не были надлежащим образом наказаны: выступление главы МИД Армении в ООН

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандянан выступил с речью на встрече высокого уровня 37-й сессии Совета ООН по правам человека. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Армении, Налбандян отметил:

“Господин председатель,

Дамы и господа,

Я поздравляю посла Воислава Шуца в связи с избранием на пост Председателя Совета по правам человека и желаю ему успеха в его миссии.

В этом году мы отмечаем 70-летие двух основополагающих документов в области защиты прав человека, а именно Всеобщей декларации прав человека и Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

Всеобщая декларация широко признана в качестве ключевого документа в истории прав человека. Тем не менее, ее положения не только постоянно игнорировались, но и грубо нарушались во многих частях мира.

Тридцать лет назад, в эти же самые дни в феврале 1988 года, в азербайджанском городе Сумгаит вспыхнули антиармянские погромы, в результате которых множество армян было убито, искалечено и депортировано. Эти погромы были совершены властями Азербайджана с целью наказать армян за мирные устремления народа Нагорного Карабаха на самоопределение. Эти зверства были причиной того, что лауреат Нобелевской премии мира Андрей Сахаров написал, что «если кто-то мог сомневаться в этом до Сумгаита, то после этой трагедии ни у кого не остается никакой нравственной возможности настаивать на сохранении территориальной принадлежности Нагорного Карабаха к Азербайджану».

Сумгаитская резня была широко осуждена международным сообществом, в том числе и в резолюции Европейского парламента. К сожалению, организаторы и исполнители этого преступления не были надлежащим образом наказаны. Как это неоднократно случалось в истории человечества, безнаказанность открыла двери для новых зверств, включая резню и этническую чистку в отношении армян в Баку, Кировабаде (Гандзаке), Мараге и многих других местах.

Азербайджан пытается всеми средствами скрыть эти зверства, избежать ответственности и отвлечь внимание от себя путем сфабрикованных обвинений, включая и так называемой Ходжалинской кампанией, пытается предстать в образе жертвы и дискредитировать армян, представив их предполагаемыми виновниками насилия.

Это является частью азербайджанской политики ксенофобии по отношению к армянам. Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации, Европейская комиссия по борьбе с расизмом и нетерпимостью и многие другие организации, занимающиеся правами человека, выразили озабоченность по поводу постоянных случаев риторики ненависти в Азербайджане, используемой против армян политическими лидерами, учебными заведениями и средствами массовой информации, и что целое поколение азербайджанцев выросло, слушая эту риторику ненависти. Именно подобная антиармянская пропаганда подстрекала к постоянным зверствам против армян, в том числе и грубейшим нарушениям международного гуманитарного права, совершенным вооруженными силами Азербайджана в апреле 2016 года в Нагорном Карабахе - убийства детей, женщин, пожилых людей, глумление над телами погибших, обезглавливание захваченных в плен солдат в стиле, используемом печально известными террористическими организациями.

Дамы и господа,

При непосредственной угрозе жизни, беспрепятственный доступ соответствующих учреждений Организации Объединенных Наций и специальных процедур, предоставление гуманитарной помощи людям, проживающим в зонах конфликтов, приобретает исключительное значение.

Вызывает недоумение, что с организаторами подобных ужасающих преступлений консультируются для получения их согласия на вовлечение международных организаций и предоставление гуманитарной помощи. Народ Нагорного Карабаха не должен быть лишен возможности сотрудничества с правозащитными организациями из-за возражений Азербайджана, страны, печально известной именно нарушениями прав человека.

Во Всеобщей декларации предусматривается, что осуществление индивидуальных и коллективных прав человека и основных свобод не должно зависеть от статуса территории, на которой люди живут. Это должно служить руководящим принципом для всех тех, кто привержен универсальному применению Декларации без “серых зон”, где люди лишены международного содействия в осуществлении своих прав. Запоздалая реакция, отсроченная оценка ситуации, отсутствие превентивных мер - представляют собой пробелы между провозглашенными обязательствами и их осуществлением на месте. Действительно, «отложенное право - это лишенное право».

Я хочу вспомнить слова Элеоноры Рузвельт, одной из авторов Всеобщей декларации, «мы не могли бы иметь мир или атмосферу, в которой мир мог бы расти, если мы не признаем права отдельных людей».

Господин Председатель,

В 2015 году по инициативе Армении Совет по правам человека Организации Объединенных Наций единогласно принял резолюцию о предупреждении геноцида. Впоследствии, опять же по нашей инициативе, Генеральная Ассамблея ООН объявила 9 декабря Международным днем памяти жертв геноцида. Как недавно заявил Генеральный директор женевского отделения Организации Объединенных Наций Михаэль Мёллер: «Армения стала ведущим голосом в деле сохранения важности Конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него».

То, что происходит на наших глазах в разных частях мира, преступления, основанные на идентичности в отношении этнических и религиозных групп, наглядно демонстрируют, что мир не застрахован от этого «отвратительного бедствия» и что по-прежнему необходимо удвоить международные усилия, направленные на активизацию повестки предупреждения.

На этой сессии Совета по правам человека Армения представляет резолюцию о Предупреждении геноцида, которая отметит 70-ю годовщину Конвенции конкретными рекомендациями для действий и коснется деятельности ООН и государств-членов организации в этом отношении. 9-го декабря в Ереване состоится третий Международный глобальный форум против преступлений геноцида. Он станет важной платформой для проявления нашей коллективной решимости против повторения этого ужасного преступления, для повышения осведомленности и продвижения образования с целью предупреждения геноцидов.

Господин председатель,

Армения продолжает осуществлять Национальный план действий в области защиты прав человека, основная цель которого - разработка документа единой политики в области защиты прав человека. Мы ответственным образом предоставили соответствующим органам ООН национальные доклады Армении и отчеты об их исполнении. Армения поддерживает процесс Универсального периодического обзора, и мы намерены, на добровольной основе, представить наш второй среднесрочный отчет по УПО.

Наша страна завершает переход к парламентской системе управления. На протяжении всего переходного процесса, в том числе и конституционный референдум, соответствующие поправки к ключевым законам Армении и парламентские выборы проводились инклюзивным образом, в тесном сотрудничестве с нашими международными партнерами, и продемонстрировали, что прогресс, достигнутый в деле защиты основных свобод, является устойчивым и необратимым.

Мы продолжим процесс реформ в нашей стране, основываясь также и на содействии, оказанном нашими партнерами, в том числе и ООН.

Г-н председатель, я хотел бы еще раз подтвердить постоянную приверженность Армении дальнейшему укреплению демократических институтов, верховенства закона, судебной системы, эффективного управления, которые продолжают занимать важное место в ряду наших приоритетов.

Спасибо”.