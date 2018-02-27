Армянские бизнесмены должны провести тщательное изучение иранского рынка: иранский чиновник

Ответственный за инвестиции в зоны свободной торговли Ирана Мохаммад Реза Абдель Рахими считает, что армянским предпринимателям необходимо тщательно изучить иранский рынок. По его словам, Иран ежегодно импортирует товары на 47 миллиардов долларов, из которых 70 миллионов долларов импортируется из Армении.

«Армянские бизнесмены должны провести тщательное изучение иранского рынка и лучше понять наш спрос. Если они составят список импортных иранских продуктов и экспортируют их на основе этого, торговый оборот может быть активирован. Мы импортируем в основном машиностроительное оборудование, сырье из Германии, Кореи, Японии. Армения тоже может работать в этом направлении», - как передает Арменпресс, сказал иранский чиновник.

Что касается свободных экономических зон иранской «Арас» и армянской «Мегри», Рахими отметил, что эти связи должны сблизиться совместно с созданием предприятий и производства. Однако на данный момент, по словам иранского чиновника, в свободной экономической зоне «Арас» нет армянских компаний. По словам Рахими, иранские инвесторы больше заинтересованы в Армении.