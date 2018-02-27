Эти действия не могут быть забыты: члены парламентской группы дружбы Франция- Армения выступили с заявлением по случаю 30-летия Сумгаитской трагедии

Члены парламентской группы дружбы Франция-Армения выступили с заявлением по случаю 30-летия Сумгаитской трагедии. Как сообщает Арменпресс, в заявлении, в частности, говорится:

«Сумгаит: это слово напоминает отдаленную территорию, незнакомую всем. Однако эта территория Южного Кавказа (Азербайджан) в течение трех дней (27, 28 и 29 февраля 1988 года) пережила насилие и варварство в отношении женщин, детей и мужчин только потому, что они были армянами. В то время в Сумгаите проживало 18 000 армян.

Однако, поскольку они были армянского происхождения, они жили в нехорошем государстве, так как быстрое ухудшение состояния Советского Союза привело к росту национализма, ненависти и насилия против «чужих», женщины, дети и мужчины стали жертвами резни, жертвой «охоты на армян».

После этих событий состоялся массовый «исход» армян из Азербайджана, в 1988-1990 годах около 400 тысяч армян покинули данный кавказский регион, покинули свои земли и многие деревни остались пустыми.

27 сентября 1990 года такие интеллектуалы, как Жак Дерида, Люк Ферри, Юрген Хабермас, Эммануэль Левинас, Поль Рикёр осудили эти антиармянские погромы с «расистской идеологией», оправдывающей эти преступления.

Как члены парламентской группы дружбы Франция-Армения Национального собрания Франции, мы хотели бы напомнить о массовых убийствах, которые произошли в Сумгаите 30 лет назад. Эти действия нельзя забывать. Справедливость не восторжествовала.

Эти погромы получили отклик в почти постоянном насилии в нагорно-карабахском регионе, которые впоследствии превратились в войну и ненависть к «чужому».

В этот день поминовения жертв массовых убийств в Сумгаите наша группа дружбы призывает к мирному урегулированию на основе принципов неприменения силы, территориальной целостности государств и права народов на самоопределение».