ЦИК зарегистрировала Ильхама Алиева кандидатом в президенты Азербайджана

Центральная избирательная комиссия Азербайджана 27 февраля зарегистрировала действующего главу государства Ильхама Алиева кандидатом в президенты на внеочередных выборах 11 апреля.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Turan, в поддержку Ильхама Алиева были представлены 45 тысяч подписей избирателей. После проверки 42 тысяч подписей, которые были признаны действительными, необходимость в проверки остальных отпала.

Члены ЦИК Азербайджана проголосовали за регистрацию Алиева кандидатом в президенты этой страны.

Он стал первым из 15 претендентов на пост главы государства, прошедшим регистрацию как официальный кандидат.

Bедущие оппозиционные силы Азербайджана бойкотирует выборы.