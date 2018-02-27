ЦИК зарегистрировала Ильхама Алиева кандидатом в президенты Азербайджана
18:30, 27 Февраль, 2018
Центральная избирательная комиссия Азербайджана 27 февраля зарегистрировала действующего главу государства Ильхама Алиева кандидатом в президенты на внеочередных выборах 11 апреля.
Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Turan, в поддержку Ильхама Алиева были представлены 45 тысяч подписей избирателей. После проверки 42 тысяч подписей, которые были признаны действительными, необходимость в проверки остальных отпала.
Члены ЦИК Азербайджана проголосовали за регистрацию Алиева кандидатом в президенты этой страны.
Он стал первым из 15 претендентов на пост главы государства, прошедшим регистрацию как официальный кандидат.Bедущие оппозиционные силы Азербайджана бойкотирует выборы.