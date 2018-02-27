К чемпионату Европы будет готовиться Карапет Чалян
Острое соперничество протекает в весовой категории 77 кг в греко-римской борьбе между Карапетом Чаляном и Арсеном Джулфалакяном. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Национального олимпийского комитета Армении, главный тренер национальной сборной Левон Джулфалакян сообщил, что на чемпионат Европы поедет Карапет Чалян.
"Я давно обозначил постановку вопроса. Кто лучше выступает в весовой категории 77 кг, тот и примет участие в чемпионате Европы. В Киеве победа досталась Карапету Чаляну и он будет готовиться к чемпионату Европы", - сказал Левон Джулфалакян.
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