К чемпионату Европы будет готовиться Карапет Чалян

Острое соперничество протекает в весовой категории 77 кг в греко-римской борьбе между Карапетом Чаляном и Арсеном Джулфалакяном. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Национального олимпийского комитета Армении, главный тренер национальной сборной Левон Джулфалакян сообщил, что на чемпионат Европы поедет Карапет Чалян.

"Я давно обозначил постановку вопроса. Кто лучше выступает в весовой категории 77 кг, тот и примет участие в чемпионате Европы. В Киеве победа досталась Карапету Чаляну и он будет готовиться к чемпионату Европы", - сказал Левон Джулфалакян.