Известны победители молодежного и юношеского чемпионатов Армении по дзюдо

С 23 по 25 февраля в Гюмри состоялись молодежный и юношеский чемпионаты Армении по дзюдо. В состязаниях юниоров победителями первенства стали Гаспар Айрапетян (весовая категория 55 кг), Эрик Арутюнян (60 кг), Меружан Саргсян (66 кг), Арман Дрмеян (73 кг), Карен Оганесян (81 кг) и Арман Аванесян (90 кг).

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Национального олимпийского комитета Армении, юниорки соревновались в двух весовых категориях. Первые места заняли Рузанна Баласанян (48 кг) и Варсик Григорян (57 кг).

У юношей на первой ступеньке пьедестала почета взошли Геворг Варданян (50 кг), Юрий Исраелян (55 кг), Ваге Аганян (60 кг), Арсен Аведисян (66 кг), Месроп Басалян (73 кг), Мамикон Аветисян (81 кг), Жора Багдасарян (90 кг) и Давид Арутюнян (90+ кг).

Девушки выступили в одной весовой категории, где звание победительницы завоевала Рузанна Баласаня (48 кг).

Генеральный секретарь Федерации дзюдо Армении Татул Оганесян отметил, что чемпионаты были проведены в Гюмри с целью расширение географии дзюдо в нашей стране.

По результатам чемпионатов сформированы молодежная и юношеская сборные. В дальнейшем команды под руководством старшего тренера Оганеса Давтяна проведут учебно-тренировочный сбор в Олимпаване.