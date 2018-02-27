Представители Демократической партии Армении провели встречу с кандидатом в президенты Армении Арменом Саркисяном

Представители Демократической партии Армении (ДПА) 27 февраля провели встречу с кандидатом в президенты Армении Арменом Саркисяном.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Демократической партии Армении, по предложению Армена Саркисяна участники встречи задали много вопросов об образовании, здравоохранении, культуре, туризме, внутреннем туризме, охране природы, солнечной энергии, социально-экономических проблемах. Особое внимание было уделено развитию промышленности и сельского хозяйства в стране современными технологиями.

Кандидат в президенты подробно коснулся представленных вопросов. Он также подчеркнул необходимость доверия общественности к президентскому институту.

В то же время кандидату в президенты предлагалось регулярно разговаривать с общественностью. В ответ Армен Саркисян заверил, что готов к постоянным контактам.