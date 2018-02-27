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Президент Армении провёл совещание с ответственными за социально-экономическую политику республики


Президент Армении Серж Саргсян 27 февраля провёл совещание с должностными лицами, ответственными за социально-экономическую политику республики, чтобы обсудить и подвести итоги социально-экономической сферы Армении за 2017 год.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, в совещании приняли участие премьер-министр Карен Карапетян, вице-премьер, министр экономической интеграции и реформ Ваче Габриелян, руководитель аппарата президент Армен Геворгян, председатель ЦБ Артур Джавадян, руководители ответственных за разработку и реализацию политики в социальной и экономической сферах ведомств, председатель Национальной статистической службы, должностные лица аппарата президента.
Премьер-министр отметил, что представляемые сегодня в аналитических отчётах предварительные показатели намечено сопоставить с публикуемыми национальной статистической службой итоговыми годовыми показателями и, в соответствии с этим, внести уточнения.
В рамках повестки дня вице-премьер, министр международной экономической интеграции и реформ Ваче Габриелян, министр экономического развития и инвестиций Сурен Караян и министр финансов Вардан Арамян доложили об основных показателях и общей картине экономического роста в Армении в 2017 году.
Президент Республики подчеркнул важность регулярного анализа результатов экономической и социальной сфер для разработки экономической политики, её уточнения и улучшения. Президент обратил внимание участников совещания на инклюзивность экономического роста, подчеркнув, что результаты экономического роста должны быть доступны для всех слоёв общества и особенно для социально уязвимых слоёв.
В этом плане Серж Саргсян подчеркнул, что в предстоящие годы, параллельно с обеспечением высоких темпов роста экономики, важна последовательная работа в направлении создания благоприятных условий для установленных им демографических показателей.
«В основе анализа, несомненно, лежат оперативные сведения, которые мы получили от наших ведомств и от наших международных партнёров. Разумеется, когда Национальная статистическая служба опубликует окончательные показатели, мы свои уточнения, конечно, внесём. Основная цель анализа, или, как любит говорить господин премьер-министр, этого упражнения в том, чтобы мы смогли выяснить компоненты экономического роста, как говорят, двигатели экономического роста, выделить их, поскольку от компонентов роста зависит, какие доходы мы будем иметь. И естественно, учитывая и доходы, и устойчивость этих компонентов, их продолжительность, будущие наши программы могут быть более чёткими и более реалистичными. 
Я думаю, что в течение нескольких ближайших недель мы доведём до завершения Стратегию экономического и социального развития Армении до 2030 года. Учитывая также то обстоятельство, что правительство в 2017 году достигло хороших результатов, я не думаю, что отклонения будут велики, мы, вероятно, будем иметь экономический рост в пределах 7,4 - 7,7 процентов. Это, несомненно, хороший показатель. Но мы также должны учитывать, что хороший экономический рост одного года не может иметь влияние на широкие слои нашего общества. Ещё два-три года такого роста, и думаю, что этим мы можем создать очень хорошие основы для реализации наших демографических программ», - сказал президент Республики, подчеркнув, что в начале 2018 года правительство стартовало с хорошими показателями, однако, по словам президента, ещё нельзя сказать, что Армения достигла границы своих возможностей, пока результаты этой работы не стали ощутимыми для всех слоёв общественности.




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