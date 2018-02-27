Дэнни Де Вито получит высший государственный орден Италии

Голливудский актер и продюсер итальянского происхождения Дэнни Де Вито получит одну из высших государственных наград Италии. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил итальянский консул в Лос-Анджелесе Антонио Верде.

"Дэнни Де Вито, один из наиболее популярных исполнителей мирового кино, станет Великим офицером ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой", — написал консул в Twitter.

Награда 3-й степени будет вручена актеру 2 марта на церемонии открытия фестиваля итальянского кино в Лос-Анджелесе.

Орден "За заслуги перед Итальянской Республикой" имеет шесть степеней. Его высшей степени обычно удостаиваются государственные лидеры.

По словам Верде, в течение своей долгой художественной карьеры Де Вито с гордостью заявлял о глубоком чувстве привязанности к итальянским корням.

Дэниел Майкл Де Вито родился в 1944 году в Нью-Джерси. Снялся более чем в 50 фильмах, самыми известными из которых стали "Роман с камнем", "Пролетая над гнездом кукушки", "Близнецы" и "Человек на Луне".