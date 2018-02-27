Музыкант Эд Ширан стал самым продаваемым исполнителем 2017 года

Британский автор-исполнитель Эд Ширан признан самым продаваемым музыкальным исполнителем 2017 года. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом свидетельствуют данные ежегодного доклада, опубликованного в понедельник на сайте Международной федерации звукозаписи (IFPI).

Согласно докладу, альбом Ширана Divide стал самым продаваемым в прошлом году и получил статус "платинового" в 36 странах. Наиболее популярным синглом признана композиция музыканта Shape Of You. В рейтинге IFPI впервые лидируют альбом и сингл, принадлежащие одному исполнителю, отмечается в сообщении.

"Эд поистине невероятный автор песен, вокалист и исполнитель, чья способность рассказывать истории и заставлять людей чувствовать выделяет его из толпы", - приводятся в докладе слова Макса Лусада, ответственного за запись синглов Ширана в звукозаписывающей компании Universal Music Group.

На втором месте значится канадский рэпер Дрейк с альбомом More Life. Годом ранее певец занимал в рейтинге первую строку.



В десятку также вошли Кендрик Ламар, Эминем, Бруно Марс, группы The Weeknd, Imagine Dragons, Linkin Park и The Chainsmokers.