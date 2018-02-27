Азиатские индексы выросли - 27-02-18

ТОКИО, 27 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 27 февраля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.07% и составил 22389.86 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.88% и составил 1790.34 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.13% и составил 3292.07 пункта, а HANG SENG снизился на 0.73% и составил 31268.66 пункта.