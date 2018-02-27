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Опубликовано видео с тайной вечеринки моделей


Французский модный дом Saint Laurent выпустил новый рекламный ролик. Он опубликован на YouTube, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

По сюжету ролика, который снял фотограф и режиссер Жан-Поль Гуд, девять юных моделей, живущих в Париже, вместе лежат в огромной кровати и притворяются спящими. Из-за двери за ними наблюдает мужчина (креативный директор дома Энтони Ваккарелло).

Когда он уходит, модели одеваются в мини-платья из новой весенне-летней коллекции дома и ботфорты на шпильках, отделанные пером марабу, и начинают танцевать. Одна из девушек следит, чтобы Ваккарелло не застал их танцующими. По ее знаку модели быстро снимают платья, возвращаются в постель и снова притворяются спящими.




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