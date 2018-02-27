Германия разрешила властям городов запрещать въезд дизельных автомобилей

Федеральный административный суд Германии признал правомерными запреты местных властей на допуск дизельных автомобилей на территорию крупных городов. Как передает Арменпресс, об этом сообщает немецкое издание Focus.

Cуд постановил, что такой шаг связан с необходимостью препятствовать увеличению вредных выбросов в атмосферу.

Ранее запрет на въезд дизельных автомобилей был введен в Дюссельдорфе и Штутгарте, позже был поставлен вопрос об их соответствии закону.

Решение административного суда коснется миллионов водителей по всей Германии. Главным противником запрета стала партия Христианско-демократический союз во главе с Ангелой Меркель, посчитавшей его угрозой для автомобильной индустрии.