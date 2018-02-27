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Филиал банка в Тбилиси ограбили в третий раз за последние месяцы


В Глданском районе Тбилиси преступник в маске ограбил филиал "Либерти банка". Как передает Арменпресс, об этом сообщают во вторник грузинские СМИ.

По свидетельству очевидцев, во время нападения в здании находились около 20 посетителей и несколько сотрудников. Угрожая пистолетом, грабитель забрал деньги, после чего скрылся.

Отмечается, что этот филиал банка "Либерти" за последние несколько месяцев ограбили уже в третий раз. В двух предыдущих случаях полиция задержала грабителей.

 

 

 




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