Саудовским женщинам разрешили служить в армии

Женщинам в Саудовской Аравии разрешили служить в армии. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Khaleej Times.

Они смогут подать заявление на вакантные места и получить работу, связанную с обеспечением безопасности в вооруженных силах королевства в Эр-Рияде, Медине и Аль-Касиме. Претенденткам необходимо соответствовать 12 критериям. В частности, кандидаткам должно быть от 25 до 35 лет, им необходимо иметь оконченное среднее образование.

Помимо этого, у них должны быть мужчины-попечители: муж, отец, брат или сын. Вместе с ними женщины должны проживать в той провинции, где собираются работать.

Ранее в феврале стало известно, что в Саудовской Аравии появились клубы кикбоксинга для женщин. С начала 2018 года жительницы страны получили возможность посещать спортивные состязания в Эр-Рияде, Эд-Даммаме и Джедде.

В сентябре 2017-го власти королевства сняли запрет на вождение женщинами автомобилей. Новые правила должны заработать в середине этого года.

Фото: Mohammed Dabbous / Reuters