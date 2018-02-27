Вице-спикер НС Армении принял посла Литвы

Вице-спикер Национального Собрания, руководитель группы дружбы Армения – Литва Эдуард Шармазанов 27 февраля принял Чрезвычайного и Полномочного посла Литовской Республики в Армении Эрикаса Петрикаса.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, приветствуя гостя, вице-спикер НС положительно оценил уровень развития армяно-литовских отношений, подчеркнув личные усилия посла Петрикаса в расширении как межгосударственных, так и межпарламентских связей.

Э.Шармазанов поздравил народ Литвы с 100-летием восстановления независимости. Он с благодарностью констатировал, что Литва – страна, первой признавшая независимость РА, и пока единственная из Прибалтийских стран, признавшая факт Геноцида армян.

Вице-спикер НС обратился также к осуждению и криминализации отрицания геноцидов. Он отметил, что в связи с 70-летием принятия ООН Конвенции “О предупреждении и наказании преступления геноцида” парламент Армении инициирует организацию в ряде стран экспозиции “Парламентарии против геноцида”. Отмечено, что выставка о турецкой политике отрицания намечается 30 апреля в столице Словакии Братиславе. Затронута возможность организации такой выставки в Литве.

Обсуждены вопросы развития отношений Армения – ЕС. В оценке Э.Шармазанова, Литва как государство-член ЕС может стать надежным мостом в отношениях Армения – Евросоюз. Обратившись к Соглашению о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА – ЕС, он подчеркнул важность скорейшей ратификации документа парламентом Литвы. Посол в свою очередь выделил важность подписания нового соглашения Армения – ЕС, которое, по его словам, создает широкие возможности развития различных сфер.