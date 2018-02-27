Циклон "Чудовище с востока", который принес в Великобританию холода и снегопады, в Лондоне не ощущается, но по стране, по данным региональных СМИ, закрыты сотни школ.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, метеорологи из национального погодного ведомства MET Office называют холодный воздушный фронт "Чудовищем с востока" (Beast from the East). В понедельник в Лондоне впервые за долгое время пошел снег, температура опустилась до минус 1 градуса. Во вторник ведомство выпустило так называемое "оранжевое" предупреждение (вторая степень опасности) для целого ряда регионов, в том числе запада и северо-запада Англии, Лондона, северо-восточной Англии, Шотландии и Йоркшира.

"Сильные или продолжительные снегопады ожидаются во вторник, вместе с ними придут холода", — отмечается в заявлении MET Office.

По информации газеты The Guardian, по всей стране закрыты сотни школ.

AP Photo / Alastair Grant