Пражский суд освободил лидера сирийских курдов Салеха Муслима

Пражский городской суд во вторник освободил задержанного в ночь на воскресенье в чешской столице по запросу Турции бывшего сопредседателя курдской партии "Демократический союз" Салеха Муслима. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил журналистам адвокат сирийского политика Мирослав Крутина.

"Суд не нашел оснований для взятия Салеха Муслима в предварительное заключение. Он освобожден", - сказал юрист.

Решение суда приветствовали курды, требовавшие освобождения своего лидера перед зданием.

Салех Муслим был задержан в ночь на воскресенье. В Праге, куда он прибыл из Брюсселя, политик принимал участие в международной конференции по Ближнему Востоку.

"Демократический союз" является ведущей курдской политической партией в северной части Сирии. Анкара считает ее ответвлением Рабочей партии Курдистана, которая признана террористической организацией в Турции и Евросоюзе.