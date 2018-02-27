ООН: бои в Восточной Гуте продолжаются

Бои в пригороде Дамаска Восточной Гуте и обстрелы сирийской столицы из этого района продолжаются, это препятствует доставке гуманитарной помощи и эвакуации больных и раненых. Как передает Арменпресс, об этом сообщил во вторник на брифинге в Женеве официальный представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Йенс Ларке.

"Бои продолжаются сегодня утром, согласно имеющимся у нас сообщениям. Продолжаются и обстрелы Дамаска из Восточной Гуты", - отметил он, добавив, что эти сведения поступили от "партнеров" его ведомства, с которыми оно давно работает.

Ларке подчеркнул, что "оценка ситуации довольно мрачная". ООН "готова немедленно направить гуманитарные конвои, а также провести экстренную эвакуацию сотен людей по медицинским мотивам, как только позволят условия". По его словам, на данный момент таких условий нет.

Совет Безопасности ООН в субботу принял резолюцию, требующую от сторон конфликта в Сирии прекратить боевые действия по меньшей мере на 30 дней для оказания гуманитарной помощи населению. Документ поддержали все 15 государств - членов Совбеза, включая Россию.





