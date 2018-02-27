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СМИ: Apple откроет сеть медицинских клиник для сотрудников


Корпорация Apple откроет сеть медицинских клиник для своих сотрудников и их семей весной 2018 года. Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщает телекомпания CNBC.

Отмечается, что сеть медучреждений получит название AC Wellness. Пока планируется открыть только две клиники в округе Санта-Клара штата Калифорния, где расположена штаб-квартира Apple. Как указывает CNBC, уже запущен сайт проекта, на нем размещены вакансии для будущих сотрудников сети.

По данным телекомпании, клиники Apple станут платформой для тестирования и развития новых медицинских продуктов корпорации. Так, уже существует совместный проект со Стендфордским университетом по исследованию возможности часов Apple Watch фиксировать сбои в работе сердечно-сосудистой системы человека.





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