Оппозиционная "Сирийская свободная армия" (ССА) заявила о готовности вывести боевиков террористических группировок из Восточной Гуты в течение 15 дней под надзором ООН. Об этом говорится в распространенном во вторник письме ССА, направленном в Совбез ООН и генсеку всемирной организации Антониу Гутерришу, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Полностью привержены выводу боевиков группировки "Хейат Тахрир аш-Шам", "Джебхат ан-Нусра" и "Аль-Каида" и всех, кто принадлежит к ним, из Восточной Гуты в течение 15 дней с момента вступления в силу режима прекращения огня в соответствии с установленными механизмами и при сотрудничестве с офисом специального представителя ООН в Сирии", - отмечается в тексте.

Мирные жители не могут покинуть пригород Дамаска Восточную Гуту в связи с минометными обстрелами гуманитарного коридора в районе поселения Вафидин, сообщил во вторник журналистам начальник группы контроля зоны деэскалации №3 "Восточная Гута" генерал Виктор Паньков. Ранее агентство SANA сообщило об обстреле гуманитарного коридора боевиками террористической организации "Джебхат ан-Нусра".





