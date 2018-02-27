Опрос: большинство американцев считают, что Конгресс США зависим от лоббистов и богатых

Большинство американцев считают, что члены Конгресса США слишком много внимания уделяют не проблемам народа, а лоббистам и наиболее состоятельным гражданам. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты опроса общественного мнения, проведенного совместно агентством Associated Press, центром социологических исследований при Чикагском университете, Станфордским университетом и Калифорнийским университетом в Санта-Барбаре, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как следует из указанных материалов, 85% респондентов негативно оценивают работу Конгресса США. Среди сторонников Демократической партии такого мнения придерживаются 89%, среди республиканцев - 82%.

Участников исследования также спросили, чьи интересы, по их мнению, в наибольшей степени учитывают члены Конгресса США. 60% ответили, что законодатели особое внимание уделяют лицам, заплатившим за проведение последней избирательной кампании, как полагают 58% - самым состоятельным гражданам страны, по словам 66% - лоббистским организациям. На вопрос можно было дать больше одного ответа.

При этом, лишь 18% респондентов сказали, что членов Конгресса США заботит, в первую очередь, мнение большинства американцев. Только 20% опрошенных полагают, что приоритетом для законодателей являются насущные интересы Соединенных Штатов.

Опрос проводился в период с 15 по 19 февраля текущего года среди 1337 совершеннолетних жителей США. Учитывались также данные, полученные по итогам социологических исследований в 2015 и 2017 годах.



