Калифорния разрешила автомобили без водителей

Власти Калифорнии приняли новые правила, разрешающие компаниям испытывать и использовать на дорогах штата автомобили без водителей.

Как сообщает The Financial Times, ранее самоуправляемые автомобили могли ездить только с человеком за рулем, который мог бы брать управление на себя в экстренной ситуации, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Впрочем, на первом этапе полностью от участия человека избавиться не удастся - за машиной должен будет удаленно следить оператор. Однако теперь компании смогут вывести на дороги автомобили без руля, педалей и других атрибутов для водителей.

Для того, чтобы получить разрешение властей, производителям автомобилей с автопилотом нужно будет доказать соблюдение всех стандартов безопасности. Кроме того, им необходимо предоставить план действий на случай остановки машин без водителей сотрудниками полиции.

Правила разрабатывались более трех лет и с нетерпением ожидались крупнейшими компаниями со штаб-квартирами в Кремниевой долине. В настоящее время в Калифорнии самоуправляемые автомобили испытывают около 50 компаний, включая Alphabet, Uber, Apple, GM, Ford и Toyota.