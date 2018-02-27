Американка прославилась в Twitter благодаря незваному коту
14:24, 27 Февраль, 2018
Жительница Миссури по имени Брена с удивлением обнаружила у себя дома неизвестного кота.
Опубликованный ею видеоролик, в котором она находит неожиданного питомца в вентиляционном люке в полу, за три дня собрал более 439 тысяч лайков, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
"Две вещи: 1. У меня нет кота 2. У МЕНЯ НЕТ КОТА", — написала Брена в твите.
В комментариях многие пользователи призвали Брену оставить кота себе, однако она утверждает, что у него уже есть владелец.
Two things:— brena. (@brenaclifton) 24 февраля 2018 г.
1. I don’t have a cat............
2. I DON’T HAVE A CAT pic.twitter.com/6WQRIQpA86