Премьер Тайваня призвал население не паниковать из-за ажиотажа вокруг туалетной бумаги

Премьер-министр Тайваня Лай Циндэ призвал жителей острова сохранять спокойствие и не паниковать после того, как сообщения о скором повышении цен на туалетную бумагу вызвали ажиотажный спрос на нее в тайваньских супермаркетах, Как передает Арменпресс, об этом пишет газета Financial Times.

Жители Тайваня смели с полок туалетную бумагу в течение выходных, ожидая резкого повышения цен на фоне глобального роста стоимости бумаги.

Согласно данным государственного агентства Тайваня China News Agency, в течение трех дней местный сайт электронной коммерции продал 5 млн рулонов туалетной бумаги, что в 22 раза больше обычного.

Лай Циндэ написал пост в фейсбукеk, в котором призвал жителей острова успокоиться и не паниковать, а также заверил их, что проблема будет решена.