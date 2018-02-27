Время в Ереване: 11:07:36,   27 Февраль

Необычное природное явление поразило жителей Бразилии


В бразильским штате Санта-Катарина вокруг солнца появился оптический феномен гало, пишет Globo.

Необычное природное явление бразильцы могли наблюдать 26 февраля. Гало виднелось в столице штата — Флорианополисе, а также в нескольких близлежащих городах, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Пользователи выложили в сеть фотографии и видео феномена с разных ракурсов.

 




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