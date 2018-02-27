Время в Ереване: 11:07:36,   27 Февраль

Министерство охраны природы внесло в бюджет 1млн 200 драм


В результате проверок, проведенных подразделениями Министерства охраны природы,  в период с 19 по 23 февраля выявлены и запротоколированы 28 нарушений. В отношении 15 проведено административное расследование и назначены штрафы на общую сумму в 1.140.000  драмов. Об этом сообщили «Арменпресс» в службе информации министерства.

Ущерб, причиненный за этот период, оценивается в 8.074.540 драмов.

Сюда входят незаконная вырубка леса, в том числе ценных пород деревьев, незаконная торговля дровами, охота и рыбная ловля, загрязнение воздуха и  почвы, незаконная добыча полезных ископаемых и др.




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