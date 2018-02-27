На Кубе открылся международный фестиваль сигар с участием 70 стран, в том числе России

Международный фестиваль кубинских сигар открылся в понедельник в Гаване. На престижный форум, который проводится в кубинской столице уже в двадцатый раз, съехались специалисты, бизнесмены и ценители табака из более чем 70 стран, в том числе России, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Местом проведения фестиваля по традиции стал Дворец съездов, где свои стенды развернули производители сигар и изготовители хьюмидоров - шкатулок ручной работы для хранения "абанос" (habanos), как называют сигары на самой Кубе. В программу форума входят также посещения табачных плантаций в западной кубинской провинции Пинар-дель-Рио, считающейся одним из лучших табаководческих регионов мира, и лучших сигарных фабрик столицы. Кроме того, гости фестиваля смогут принять участие в различных мастер-классах, в том числе по скручиванию сигар.

Организатором фестиваля выступает корпорация Habanos - совместное предприятие кубинской государственной компании Tabacuba и британской компании Imperial Tobacco. Habanos распространяет сигары 27 торговых марок класса премиум, изготовленных исключительно вручную, более чем в 150 странах. Представители Habanos сообщили на пресс-конференции, что продажи корпорации выросли в 2017 году на 12% и составили $500 млн. Наибольшим спросом кубинские сигары пользуются в Испании, Франции, Китае, Германии, Швейцарии, Ливане, ОАЭ, Великобритании и Канаде. Экспорт сигар является четвертым по размеру источником бюджетных доходов Кубы.

По словам представителей Habanos, в последнее время наблюдается значительный рост спроса на кубинские сигары в Китае. В табачной промышленности карибской страны заняты около 200 тысяч человек, а в разгар уборки урожая - 250 тысяч. Tabacuba управляет на Кубе 96 сигарными фабриками. На 46 из них сигары производятся исключительно на экспорт и крутятся полностью вручную.