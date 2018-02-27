Опрос показал, как французы оценивают деятельность Макрона

Рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона опустился до 43%, что стало самым низким показателем с момента его вступления в должность президента страны, свидетельствуют данные опроса компании Odoxa, выполненного по заказу издания Express, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что за месяц популярность Макрона снизилась на 6 пунктов, а с декабря лидер страны потерял 11 пунктов.

Респондентам предлагалось ответить на вопрос о том, считают ли они Макрона хорошим президентом Республики.

Снижение демонстрирует также и рейтинг премьер-министра Эдуара Филиппа — он потерял за месяц 7 пунктов, также опустившись до отметки в 43%.

Опрос проводился 21 и 22 февраля. Участие в нем приняли 973 человека в возрасте от 18 лет. Погрешность при таких данных составляет от 1,4 до 3,1 пункта.