Министр энергетики Ирана ожидает новых результатов от переговоров с Арменией по обмену газ-электроэнергия

Армения и Иран в скором будущем начнут переговоры по обмену газа на электроэнергию. Об этом заявил в Ереване на встрече с журналистами министр энергетики Ирана Реза Ардаканиан. Как передает «Арменпресс»,

Отвечая на вопрос: «Иран многократно заявлял о готовности продавать газ Армении по удобной цене. Какая цена считается удобной? Будет ли она ниже цены, по которой мы покупаем газ у России?», министр ответил: « Мы провели продуктивные переговоры по вопросу обмена газа на электроэнергию. ИРИ готова увеличить поставки газа в Армению. Я думаю, в скором времени пройдут переговоры между нашими странами на эту тему». Реза Ардаканиан выразил надежду, что в скором будущем всем станут известны результаты этих переговоров.

Армения и Иран в сфере энергетики сотрудничают в рамках проекта «Газ в обмен на электричество»: Армения получает газ, в ответ снабжая Иран электричеством.

В Ереване проходит заседание армяно-иранской межправительственной комиссии.