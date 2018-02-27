ООН открывает горячую линию для сотрудников, ставших жертвами сексуальных домогательств

Большое количество жалоб на сексуальные домогательства среди сотрудников ООН вынудило руководство всемирной организации пойти на беспрецедентный шаг - открыть горячую линию для приема жалоб на неподобающее поведение персонала. Как сообщил журналистам официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, специально обученные операторы начнут принимать звонки уже во вторник, 27 февраля, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Завтра [во вторник] начнет работать горячая линия помощи "Выскажись" (англ. "Speak up"). Она будет открыта 24 часа в сутки и позволит сотрудникам секретариата ООН конфиденциально переговорить с беспристрастным и специально обученным человеком, который предоставит информацию о том, как защитить себя, получить поддержку и доложить [о случившемся]. Цель - прислушаться к нуждам персонала, а также помочь им принимать осмысленные решения о том, как им действовать", - сказал Дюжаррик.

По его словам, с настоящего момента Управление служб внутреннего надзора "берет на себя ответственность по расследованию всех жалоб на сексуальные домогательства", а также вводит ускоренную процедуру приема и рассмотрения обращений. Создается специальная комиссия для расследования подобных жалоб, при формировании которой уделяется "особое внимание" кандидатам - женщинам, заявил Дюжаррик.

Он сообщил, что в понедельник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил сотрудникам организации специальное послание, в котором призвал их бороться "с сексуальными домогательствами на рабочем месте, а также поддерживать жертв и свидетелей". В своем обращении к персоналу административный глава ООН заявил, что не терпит сексуальные домогательства, подчеркнув, что подобное поведение "противоречит принципам, за которые мы выступаем как организация".