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Гагик Арутюнян о наличии в Армении политзаключенных: Несерьезно делать заявления априори


Председатель КС РА Гагик Арутюнян считает несерьезным говорить априори о наличии или отсутствии в Армении политзаключенных, поскольку никто  не обращался в КС с таким заявлением. Вопрос о политзаключенных в Армении был задан руководителем фракции «Елк» Николом Пашиняном во время обсуждения вопроса выборов членом Верховного судебного совета.

«Я считаю некорректным ни подтверждение, ни опровержение. Я не знаком с такими делами, у нас не было ни одного обсуждения подобных заявлений. Естественно, я не могу делать заявления априори», - передает «Арменпресс» слова кандидата в члены Верховного судебного совета, председателя КС Г. Арутюняна.

Он подчеркнул, что любое заявление или обращение в КС обсуждается с точки зрения соответствия Конституции. «Что касается рассмотрения вопроса о признании того или иного конкретного человека осужденным по политическим мотивам, я не могу сказать и будет несерьезно делать априори такие заявления», - заключил Г. Арутюнян.




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